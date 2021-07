CM/Futsal perde a primeira do ano em casa pela Liga Nacional

Em noite infeliz, o Campo Mourão Futsal perdeu para o Marechal Rondon por 4 a 2 na noite desta quarta-feira (07), em jogo da Liga Nacional. Mesmo com a derrota, o time mourãoense segue em segundo do grupo C, com 13 pontos em oito jogos.

O carneiro tricolor sofreu o primeiro gol logo aos 15 segundos de jogo e teve de correr atrás do resultado. Ainda na primeira etapa, Fabinho desviou uma bola que veio da cobrança de lateral, empatando o jogo. A arbitragem anotou gol contra de Malcom. Aos 18 minutos foi a vez de Tom finalizar bem e virar o jogo para Campo Mourão.

No segundo tempo, depois de três boas defesas do goleiro rondonense foi o Marechal quem fez o gol, depois de bola desviada por Caio Barros, que marcou contra. Com o jogo empatado, Caio Jr ainda perdeu cobrança de tiro livre, defendida pelo goleiro Obina. Logo depois, Dickson aos 17 e Gê, a aos 19, quando Campo Mourão estava com goleiro linha, marcaram para Marechal e decretaram a primeira derrota mourãoense pela Liga Nacional 2021, na Arena UTFPR.

O próximo compromisso do Campo Mourão Futsal será no domingo (11), às 17h00, novamente contra o Marechal, só que agora na casa do adversário. De novo pela LNF, o confronto vale pelo returno da competição nacional.