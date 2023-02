PM prende homem por tráfico de drogas em Roncador

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, por tráfico de drogas, em Roncador. Os policiais o encontraram depois de uma abordagem realizada em um bar conhecido por ser frequentado por pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Na busca pessoal os policiais localizaram duas porções de cocaína na carteira do indivíduo. Posteriormente a equipe obteve autorização para realizar uma busca na casa do suspeito. No local, encontraram uma porção de maconha, duas munições calibre 22, uma pistola de pressão e materiais plásticos já cortados, com características de serem utilizadas para embalar cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.