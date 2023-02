Adolescente é apreendido após furtar objetos de dois veículos em CM

A Polícia Militar apreendeu um adolescente acusado de furtar objetos de dois veículos. A ocorrência foi registrada por volta das 22h15 dessa segunda-feira, e o furto teria ocorrido nas imediações do Colégio Estadual.

Os policiais localizaram o jovem após denúncias de que um rapaz estaria tentando arrombar veículos estacionados no local. Com base nas informações, os policiais da Rocam realizaram buscas e localizaram o suspeito.

Com o rapaz havia uma quantia em dinheiro, uma mochila contendo um copo térmico, um perfume feminino, um pendrive e uma chave em um chaveiro de cor rosa. Ao ser perguntado sobre os objetos, o adolescente ficou calado.

Com o auxílio de outra equipe, que foi até o local da denúncia, foi constatado que dois carros estavam com sinais de arrombamento. A proprietária de um dos carros esteve no local e constatou a falta de diversos objetos, sendo verificado pela PM que eram os mesmos que estavam na mochila do suspeito.

Do outro carro nenhum objeto foi levado. Ele foi encaminhado à delegacia para que fossem adotados os devidos procedimentos. Embora menor, o acusado já conta com outras apreensões por furto.