PM prende homem por tráfico de drogas e posse de munições

A Polícia Militar prendeu um homem por volta das 21h30 desse sábado, por tráfico de drogas e posse de munições. A ocorrência foi registrada na rua Augusto Paulovisck, jardim Sol Nascente, após denúncia de som alto com aglomeração de pessoas no local.

A equipe Rotam foi ao endereço e um homem se identificou como responsável pelo local. Ele permitiu a entrada das equipes, que encontraram várias pessoas, incluindo diversos homens conhecidos por terem passagem criminal. Como havia ainda denúncia de possível arma na casa, os policiais deram voz de abordagem a todos.

Durante busca pessoal e domiciliar, no intuito de localizar drogas e armas, os policiais encontraram um papelote com maconha pesando aproximadamente 60 gramas. Na sequência, a equipe encontrou caixas com munições, totalizando 144 munições (97 munições .40, marca CBC, 13 munições marca WIN e 34 munições .380 marca Águila).

Durante a abordagem um dos presentes tentou por diversas vezes tumultuar a ocorrência, desobedecendo as ordens policiais. Advertido que seria encaminhado por desobediência, ele ainda desafiou, dizendo que os policiais poderiam leva-lo e foi encaminhado para a delegacia.

Ainda durante as buscas foram localizados na casa, alguns rádios capazes de operar na frequência da polícia, máquina de contar dinheiro, um carregador de pistola, da marca Glock, carregado com 13 munições intactas e uma máquina bloqueadora de sinais de telefone, rastreadores comumente utilizada por criminosos para roubos.

Um deles assumiu que mora na edícula onde foram encontrados os objetos, disse que era dono de tudo o que foi encontrado e ainda relatou que trabalha com cigarros contrabandeados do Paraguai.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, juntamente com todo o material apreendido.