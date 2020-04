Choque entre duas motos deixa rapaz ferido

Um rapaz de 21 anos sofreu ferimentos graves na perna direita ao bater frontalmente a moto que conduzia contra outra motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada deste sábado, no local conhecido por novo gramadão, próximo à BR 158.

Muitos jovens costumam se reunir no local para ouvir som alto e beber. Após a batida entre as motos, todos teriam se retirado, inclusive levando os veículos envolvidos no acidente.

Quando o Siate chegou, apenas o rapaz ferido estava aguardando o socorro. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos graves.