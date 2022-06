PM prende homem por estelionato e duas mulheres por desacato e resistência

Um homem de 25 anos foi preso na manhã de sábado, em Campo Mourão, depois que duas vítimas acionaram a Polícia Militar e relataram que haviam sofrido um golpe ao comprar um perfume.

Uma das vítimas ainda relatou que um dos vendedores tomou R$ 100,00 dela e devolveu apenas R$ 60,00. A ação foi registrada na avenida Capitão Índio Bandeira, no centro da cidade.

Ainda durante a ocorrência, duas mulheres de 22 e 24 anos, que faziam parte do grupo, foram detidas por desacato e resistência. Elas xingaram os policiais ao saberem que o rapaz seria encaminhado por estelionato.

Durante o patrulhamento da equipe policial pela área central, um rapaz e a mãe dele interceptaram a viatura para relatar que haviam sofrido um golpe.

Os dois disseram que momentos antes, foram abordados por um homem, o qual disse que ela era uma senhora muito “gente boa”, e por isso levaria um perfume, com a condição de que comprassem outro frasco no valor de R$ 70,00.

Diante da recusa do filho em comprar o produto, o vendedor baixou o valor para R$ 50,00. Constrangido com a situação, o rapaz comprou o perfume. No entanto, ao sair do local, mãe e filho perceberam que o produto era totalmente diferente do que haviam provado.

Neste momento, o rapaz voltou para conversar com o vendedor, que se negou a devolver o dinheiro e o teria ameaçado, dizendo que resolveria a situação no “braço”, caso fosse necessário.

A mãe do rapaz, que neste tempo foi até a lotérica, no caminho foi interceptada por outro vendedor do mesmo produto, o qual pediu que ela trocasse um dinheiro.

Ela disse que tinha apenas R$ 100,00, e que não podia trocar. Entretanto, o homem teria tomado o dinheiro da mão dela. O vendedor, então, teria entregue a ela dois frascos de perfume e R$ 60,00.

Ela disse que não queria o produto, mas o vendedor virou as costas e saiu do local. Após tomar conhecimento dos fatos, os militares estaduais conseguiram abordar o suspeito que teria ameaçado a vítima.

Ele admitiu que havia vendido o perfume, e afirmou mais uma vez que não devolveria o dinheiro. O outro vendedor, que pediu que a vítima trocasse o dinheiro, não foi localizado pela PM.

Diante da manifestação das vítimas, o homem abordado foi informado que seria encaminhado à delegacia para as providências. Neste momento, duas mulheres que faziam parte do grupo chegaram e começaram a tumultuar a ocorrência.

Elas xingaram os policiais, inclusive investiram contra a equipe com agressões, com o objetivo de evitar que ele fosse conduzido. As mulheres também foram detidas e encaminhadas por desacato e resistência.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM