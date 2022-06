Colisão frontal na PR 487, próximo a Luiziana, deixa três pessoas feridas

Uma violenta colisão frontal entre um veículo VW/Gol, com placas de Campo Mourão e uma Saveiro, placas de Maringá, deixou três pessoas feridas, todas ocupantes do Gol. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, a cerca de cinco quilômetros do trevo de acesso a Luiziana.

A batida ocorreu no momento em que um dos automóveis fazia uma ultrapassagem. Com o impacto, a Saveiro rodou e foi parar fora da pista. O motorista do Gol estava acompanhado de duas mulheres e uma delas ficou presa às ferragens.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Santa Casa de Campo Mourão pelo helicóptero do Samu. As outras duas vítimas, com ferimentos considerados moderados foram atendidas por equipes do Siate e Samu.

Os veículos tiveram danos de grande monta. O acidente causou a interdição dos dois lados da pista. A equipe da Polícia Militar de Luiziana deu apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru.

Com informações: Luiziana Notícias