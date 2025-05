PM prende homem por desacato, ameaça e receptação em C. Mourão

Durante a madrugada desta quarta-feira (07), uma ação da Polícia Militar integrada à Operação Cidade Segura, resultou na prisão de um homem de 43 anos por desacato, posse de entorpecentes e receptação no conjunto Habitacional Milton de Paula, em Campo Mourão.

A abordagem ocorreu após a equipe policial visualizar uma bicicleta abandonada em via pública e, logo em seguida, um indivíduo correndo do interior de uma residência nas proximidades.

Diante da atitude suspeita, os policiais tentaram realizar a abordagem, momento em que o homem passou a desacatar a equipe com xingamentos e recusou-se a obedecer às ordens legais.

O suspeito precisou ser contido e colocado no compartimento de transporte de presos da viatura. No local, os policiais fizeram contato com uma mulher de 23 anos, moradora da residência de onde o homem havia saído.

Ela confirmou que o suspeito era seu marido e que ele havia acabado de chegar por volta das 3h30. A mulher autorizou a entrada da equipe na casa.

Durante buscas, foram localizadas duas porções de aproximadamente 3 gramas de cocaína e 1 grama de crack. Na parte interna da residência, os policiais encontraram ainda três rolos de fios de cobre, com características semelhantes aos comumente furtados de sistemas de telefonia.

O casal foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão, juntamente com os objetos apreendidos. Durante o trajeto, o suspeito continuou desacatando os policiais, chutando o compartimento da viatura e proferindo ameaças. Já na delegacia, ele chegou a desferir um chute contra um policial e seguiu com as ameaças e ofensas.

A operação teve como foco o combate à criminalidade e o aumento da segurança na região.