Comércio sorteia iphones, diárias em resort e vale compras para o Dia das Mães

A campanha “Acicam Premiada” está sorteando diversos prêmios aos consumidores que fizerem compras nas mais de 180 empresas participantes da promoção neste período que antecede o Dia das Mães. Entre os prêmios para a data especial estão dois iphones, duas diárias (com direito a acompanhante) no resort Águas de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil. Ao final da campanha concorrem ainda a dois veículos Moby Fiat zero quilômetro.

Cartazes da campanha identificam as empresas participantes. A promoção teve a adesão de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que atuam nos mais diferentes ramos de atividades, instalados não apenas na área central de Campo Mourão, mas também nos bairros.

Os cupons são preenchidos eletronicamente (cadastro online – via QR Code) e o sorteio será realizado através da Loteria Federal. É a maior premiação já oferecida aos consumidores pela Acicam em suas campanhas promocionais do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Neste ano, a promoção encabeçada pela Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.