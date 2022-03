PM prende homem por agredir a mulher o filho e 13 anos

Um homem foi preso pela Polícia Militar, por volta das 18h40 desse domingo, depois de ameaçar a esposa com uma faca e agredi-la. Ele também teria agredido o filho de 13 anos, na Vila Guarujá.

Segundo a mulher, o companheiro deu um tapa no filho e ela, na intenção de defendê-lo, teria sido ameaçada pelo com uma faca. A mulher pediu socorro a familiares e o homem saiu de casa com uma motocicleta.

A PM também foi acionada e esteve no local. Quando ele retornou os policiais estavam na casa e o prenderam. Nesta saída de casa ele sofreu uma queda de moto e apresentava alguns hematomas. Os policiais o encaminharam para a delegacia de Polícia Civil. A mulher também relatou que ele havia quebrado o celular dele e o do filho.