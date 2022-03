Rapaz embriagado é detido por ameaçar a mãe de morte

Em mais um caso de violência doméstica em Campo Mourão, a Polícia Militar prendeu um rapaz por ameaçar a própria mãe de morte, na Vila Cândida. A ocorrência foi registrada por volta das 17 desse domingo.

No local, a vítima informou aos policiais que o filho chegou em casa embriagado e avançou contra ela com a intenção de agredi-la. Para se defender, a mulher disse que pegou uma barra metálica e bateu na cabeça dele.

Os policiais tentaram conversar com o agressor, porém ele estava bastante alterado e resistiu à abordagem. A equipe policial teve trabalho para contê-lo. O rapaz apresentava alguns ferimentos na boca e em outras partes do corpo.

A mãe do acusado disse que também havia dado alguns tapas na boca do filho, por isso os ferimentos. Ele foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.