PM prende homem armado em frente ao hospital de Janiópolis

A Polícia Militar prendeu um homem armado na tarde desta quarta-feira (22) em frente ao Hospital Municipal de Janiópolis, após ele resistir a uma abordagem e tentar avançar contra um policial com uma faca.

A equipe recebeu denúncia de que um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta vermelha sem placa pela área central da cidade, portando um volume suspeito na cintura, possivelmente uma arma de fogo.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o suspeito estacionando em frente ao hospital. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem passou a gesticular e gritar de forma exaltada, desobedecendo às ordens da equipe. Mesmo após repetidas ordens para levantar as mãos, ele sacou uma faca tipo punhal, com lâmina de cerca de 20 centímetros, e avançou em direção a um dos policiais, que se afastou e ordenou que soltasse a arma.

O suspeito guardou a faca na cintura, sendo então contido pelos policiais. Durante a imobilização, resistiu ativamente, sendo necessário o uso seletivo da força e algemas.

Na busca pessoal, os militares encontraram um coldre de couro contendo um revólver calibre .32, municiado com quatro cartuchos (dois intactos e dois picotados).

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. A motocicleta Honda Today, cor vermelha, foi recolhida ao pátio do destacamento policial por apresentar débitos administrativos junto ao Detran.