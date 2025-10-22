Pedalando Contra a Pólio mobiliza rotarianos em Campo Mourão

No próximo domingo, dia 26, os seis clubes de Rotary de Campo Mourão se unirão em um só propósito: acelerar o fim da Poliomielite no mundo, com o evento Pedalando contra a Pólio.

Desde 1988, o Rotary Internacional já ajudou a reduzir os casos de pólio em mais de 99%, levando vacinas, informação e esperança a milhões de crianças.

O passeio ciclístico é aberto à comunidade e terá a largada, às 9h, na Praça do Fórum. Durante haverá também

sorteio de bicicletas e brindes especiais, distribuição de picolés e pipocas, pit stop com frutas e hidratação. A taxa de inscrição para participar do sorteio é R$ 10,00.