PM prende funcionários de fazenda por furto de agrotóxicos

Dois funcionários de uma fazenda, em Campo Mourão foram presos por furto de agrotóxicos da propriedade. Os produtos foram apreendidos em um sítio, em Iretama, onde outra pessoa também acabou detida por receptação. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira.

Os galões de agrotóxicos foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão, onde os três detidos também foram levados. A equipe da Patrulha Rural recebeu denúncia anônima de que estava ocorrendo a revenda de agrotóxico furtados da fazenda em um sítio, em Iretama.

Os policiais fizeram contato com o dono da fazenda e perguntaram se ele tinha conhecimento dos fatos e se mantinha funcionários de Iretama. Ele desconhecia os furtos, mas disse que pela quantidade de veneno comprado, o produto deveria ter sido suficiente para ser aplicado em uma área maior da propriedade. Ele confirmou ainda que empregava os dois suspeitos.

Com apoio da Radio Patrulha, a equipe policial foi até a propriedade e deteve o dono do sítio. No local também foram apreendidos dez galões de veneno. Os dois funcionários da fazenda também foram detidos. Todos foram encaminhados para a delegacia para serem investigados.