Covid-19: comércio de CM será mantido fechado por mais uma semana

Um novo decreto publicado neste sábado pela prefeitura de Campo Mourão, mantém o comércio da cidade fechado por mais sete dias (até 12 de abril), por conta da pandemia de Coronavírus.

No entanto, estão autorizados a funcionar bares, lanchonetes e restaurantes, mas apenas no sistema delivery ou drive thru, sem que clientes adentrem nos estabelecimentos.

O óbito de Gabriel Golim, 72, na terça-feira e o aumento de pacientes internados na Santa Casa pesou na decisão do prefeito Tauillo Tezelli, que explicou que tudo foi decidido em conjunto com o Comitê de Crise do Coronavírus, profissionais da saúde e a Acicam.

Em uma live, Tauillo disse que a fiscalização será intensificada para evitar a aglomeração de pessoas. O coordenador geral da prefeitura, Carlos Alberto Facco também cobrou mais comprometimento de bancos e supermercados.

“Temos recebido muitas reclamações em relação a filas em bancos e supermercados, principalmente do lado de fora. No decreto, ficou estabelecido que é obrigação desses estabelecimentos proverem a higienização e a organização das filas do lado de fora também”, afirmou Facco.

Ele disse que a partir de quarta-feira, a equipe do Comitê de Crise estará se reunindo com a Acicam e outras entidades para discutir a flexibilização ao comércio após mais esse período de isolamento.

“Como existe uma tendência de redução dos casos, já por conta desse período de isolamento que tivemos, conforme avaliam os médicos, vamos fazer uma avaliação a partir de quarta-feira. Confirmando um quadro mais positivo, haverá flexibilização para o comércio após esse período de sete dias”, declarou.

O secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos também falou da preocupação com a falta de leitos de UTI na cidade. “Todos os leitos de UTI estão ocupados, sendo doze com pacientes de coronavírus, por isso temos que manter o isolamento social, única forma de evitar um colapso na saúde”, disse ele.