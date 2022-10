PM prende em CM autor de homicídio ocorrido ontem em Cafezal do Sul

A Polícia Militar prendeu em Campo Mourão nesta manhã um homem de 31 anos, acusado de ter matado uma mulher, amiga de sua família, e ferido um homem a tiros, na cidade de Cafezal do Sul. O crime ocorreu na noite de ontem (30).

O homem foi preso em um hotel de Campo Mourão. Segundo as informações da Polícia Militar, a mulher de 50 anos que nada tinha a ver com a confusão, acabou morrendo após um desentendimento entre irmãos. Ela foi baleada e não resistiu.

Tudo começou quando o autor foi até a residência de seus pais no centro de Cafezal do Sul, e muito alterado iniciou uma discussão com seu irmão, que acabou em vias de fato. Na sequência ele foi até seu carro e de posse de uma arma de fogo voltou para a casa, momento em que a vítima correu.

Em seguida ele atirou em direção a outro irmão, mas os disparos acabaram acertando a mulher, que era uma amiga da família. A vítima recebeu atendimento em um hospital, mas não resistiu.

Após os disparos o agressor foi até a área central da cidade, onde e atirou contra um homem. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital com vida, porém, as circunstâncias do atentado não foram esclarecidas até o momento.

Os policiais realizaram patrulhamento e não o encontraram, mas na manhã de hoje, após denúncias, o homem foi detido em um hotel em Campo Mourão. Ele foi preso, de posse da arma de fogo e munições e encaminhado a Delegacia de Polícia.

Com informações: Umuaramanews