Homem é preso com duas pistolas e distintivo da PRF na região

Um homem foi preso em Barbosa Ferraz portando duas pistolas, grande quantidade de munições e uma mochila contendo roupa camuflada com distintivo da PRF, bem como uma biriba escrito Polícia, lanternas táticas e um celular.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 16h30 desse domingo, após uma ligação anônima informar que um homem estaria na cidade, em uma motocicleta modelo XT 660 portando arma de fogo.

A informação dava conta de que o homem teria sido avistado na saída de Barbosa Ferraz para o município de Fênix. Com base nas informações, as equipes realizaram buscas e conseguiram avistar a motocicleta e o condutor parados às margens da rodovia.

No momento da abordagem ele se evadiu dos policiais correndo para uma área de pastagem, porém foi alcançado e imobilizado. Na busca pessoal os policiais encontraram duas pistolas Glock calibre 9mm, ambas acondicionadas nos bolsos internos da jaqueta que ele utilizava.

Uma das armas possui seletor de rajada. As duas armas estavam municiadas, bem como havia mais dois carregadores sobressalentes, com maior capacidade de munições. No total havia 85 munições nos carregadores.

Na cintura dele havia um coldre para porte velado de arma de fogo. Com o rapaz também havia uma mochila contendo materiais camuflados para que ele se passasse por policiais. Após ser identificado, os policiais constataram dois mandados de prisão em desfavor dele, sendo um pelo crime de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Barbosa Ferraz.