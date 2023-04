PM prende dupla após furto a residência em Corumbataí do Sul

Em uma ação rápida da Polícia Militar, dois criminosos foram presos logo após terem furtado uma residência na cidade de Corumbataí do Sul. O furto ocorreu por volta das 12h dessa quarta-feira, 12, na rua Itapoã.

A dupla mora em Iretama e possui uma longa ficha criminal, com passagens por vários crimes, entre eles o de homicídio qualificado. Ao voltar do trabalho, a moradora encontrou uma das portas arrombadas e a casa toda revirada, além da falta do dinheiro de sua aposentadoria.

Ela comunicou a Polícia Militar que passou a fazer diligências pela cidade. Moradores vizinhos disseram ter visto dois suspeitos carregando mochila e um copo.

Durante as buscas, os policiais localizaram os suspeitos, mas um deles correu, pulando muros de algumas casas na tentativa de escapar. Ele foi encontrado em seguida escondido nos fundos de um imóvel.

Também foi apreendido um revólver calibre 22 que um deles havia jogado durante a abordagem. Os dois acabaram confessando o furto. Os Policiais Militares ainda apreenderam no meio de um cafezal, na saída para Campo Mourão, uma mochila com os objetos furtados da residência: um celular e R$ 150,00 em dinheiro.

Os dois homens foram presos em flagrante por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e desobediência, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz.

Com informações e fotos: Colunanews