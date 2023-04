Dia D da Campanha de Multivacinação no próximo sábado em CM

As Unidades Básicas de Saúde do município (exceto da Vila Guarujá e Piquirivai) estarão abertas das 8 às 13 horas neste sábado, dia 15 de abril, para o Dia D da Campanha de Multivacinação. Serão realizadas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, além dos imunizantes contra a Covid-19 e Influenza.

PROGRAMAÇÃO DAS UBS

Lar Paraná, Copacabana, Avelino e Modelo – Vacina Bivalente (Covid) – dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais da área da saúde e imunossuprimidos que receberam pelo menos duas doses da vacina do esquema primário, com a última dose há mais de 4 meses

Cohapar, Alvorada,Tropical e Centro Social Urbano – Pfizer Pediátrica: 1 ª dose de Pfizer para crianças de 5 anos a 11 anos; 2 ª dose para crianças de 5 anos a 11 anos, que tomaram a 1º dose há pelo menos 2 meses; 3 ª dose para crianças de 5 anos a 8 anos, que tomaram a 2º dose há pelo menos 4 meses

Damferi, Urupês, Paulista e Cidade Nova – Pfizer Baby: 1ª dose para crianças de 6 meses a 4 anos; 2 ª dose para crianças que tomaram a 1ª dose há pelo menos um mês e 3 ª dose para crianças que tomaram a 2ª dose há pelo menos 2 meses

Pio XII, Centro Social Urbano, Avelino e Perdoncini – Pfizer Adulto: 2ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos com 18 anos ou mais e gestantes e puérperas; 3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há pelo menos 4 meses; 4ª dose para adultos com 18 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses

Damferi, Copacabana, Urupês e Paulista – VOP (Vacina Oral contra a Paralisia Infantil): crianças com 1 ano e 3 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias com reforço 1 ou reforço 2 em atraso. TRÍPLICE VIRAL – Para crianças com 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias com a primeira ou segunda dose em atraso.

UBS Paulista – Vacina BCG