Homem é preso por cárcere privado, estupro e ameaças contra a esposa

A Policia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira, 8, um homem acusado de manter a mulher em cárcere privado, além de ameaçar e estuprar a companheira. O caso foi registrado no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

A vítima procurou a PM para pedir proteção, dizendo que precisava ir até sua casa buscar seus pertences, porém, seu marido estava na residência e não a deixava entrar. A equipe verificou que havia uma medida protetiva contra o homem, emitida pela 1ª Vara Criminal de Campo Mourão.

A mulher contou que o companheiro rasgou o documento contendo a medida protetiva entregue pelo oficial de justiça e ameaçou-a com um canivete, dizendo que a mataria na frente dos policiais caso ela chamasse a polícia.

Aos policiais, ela contou que já sofreu várias agressões do companheiro, que é usuário de cocaína. Os abusos iam além, com o agressor forçando relações sexuais com ameaças e o uso de canivete.

Ele também proferia diversos xingamentos e não permitia que ela saísse de dentro da residência. Por volta das 22h30 de ontem, enquanto a vítima tomava banho, o agressor se aproximou da porta do banheiro e afirmou que era mais fácil matá-la ali, pois o sangue escorreria pelo ralo.

Até seus filhos eram vítimas de xingamentos. A agressividade do companheiro, segundo ela, tem lhe causado muita pressão psicológica. Ao chegarem na residência, os policiais encontraram o suspeito deitado em sua cama. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O canivete usado nas ameaças também foi apreendido. Ainda segundo a vítima, o agressor estaria respondendo por homicídio no estado do Rio Grande do Sul.