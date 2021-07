PM prende duas mulheres em flagrante por furto a residência

Duas mulheres, de 25 e 30 anos, ambas já conhecidas do meio policial, foram presas por furto a residência, no Jardim Santa Nilce II, no início da tarde desta quarta-feira.

Ambas foram flagradas praticando o furto. A Polícia Militar foi acionada e a denúncia indicava que elas teriam entrado em uma casa, na rua Porto União e cometido o crime. Porém se evadiram após serem notadas por testemunhas.

No local, os policiais constataram o cadeado rompido, bem como havia diversos produtos já separados, dentre eles um secador de cabelos, uma parafusadeira, carregadores de celular, um notebook, um televisor de 32 polegadas, duas malas cheias de roupas e outros objetos de uso pessoal.

Com base nas características das suspeitas, os policiais realizaram buscas e encontraram as duas, que foram reconhecidas pelas testemunhas. Ainda de acordo com pessoas que presenciaram a ação, um veículo Corolla havia deixado as mulheres no local e, possivelmente, retornaria para buscá-las com os produtos do furto. Elas foram encaminhadas para delegacia.