Jovem marca encontro e tem o celular roubado, no Jardim Albuquerque

Uma jovem de 19 anos foi assaltada por volta das 03h20 da madrugada de hoje, na rua Souza Naves, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada, onde ela informou que havia marcado um encontro nas proximidades do endereço e ficou aguardando a chegada da pessoa. Quando ele apareceu, com uma motocicleta, os dois começaram a conversar, porém em determinado momento, o suspeito tomou o celular dela (Samsung A21) e se evadiu do local.

Com base nas características do suspeito e da motocicleta, os policiais realizaram patrulhamento, porém ele não foi localizado.