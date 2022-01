PM prende dois rapazes com moto furtada em CM

Dois rapazes foram presos pela Polícia Militar por volta da 1h30 desta madrugada, na rua Azulão, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, pelo crime de receptação. Eles também são suspeitos de estarem envolvidos em furtos e roubos ocorridos nos últimos dias em Campo Mourão.

A ação teve início quando uma equipe realizava patrulhamento pelo bairro e visualizou a dupla em uma Honda Biz suspeita.

Ao receberam voz de abordagem, um dos ocupantes da motoneta dispensou uma barra de ferro, objeto este bastante utilizado para arrombar portas de vidro. Ao realizar a abordagem nos dois, os policiais perceberam que ambos utilizavam várias camisetas e calças.

Em continuidade foi verificado que a placa da moto estava dobrada para cima. A numeração do chassi e do motor estavam suprimidas, não sendo possível a identificação.

Foi constatado ainda que a placa que estava na motoneta pertencia a uma outra de cor branca, com registro de furto. Os policiais verificaram que imagens e relatos de vítimas de furtos e roubos ocorridos recentemente coincidem com as características dos abordados, bem como a moto de cor vermelha.

Em uma das situações, câmeras flagraram uma tatuagem na mão de um dos ladrões que empunhava uma arma, que também é compatível com a do abordado. Os dois rapazes foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas as devidas providências.

Informações e foto Assessoria de Comunicação do 11º BPM