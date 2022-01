Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada por volta das 20h45 dessa terça-feira, na rua João Casturino Smoliak, no jardim Alvorada.

No carro em que estava o suspeito os policiais localizaram um revólver marca Rossi, calibre 38, municiado com seis cartuchos e mais dez munições sobressalentes.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando suspeitou do carro com três ocupantes. A arma e as munições estavam escondidas debaixo do tapete do veículo.

Um dos abordados assumiu a posse da arma e foi encaminhado à delegacia, juntamente com o revólver e as munições apreendidas.

Informações e foto Assessoria de Comunicação do 11º BPM