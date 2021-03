Acusado de estupro de vulnerável, homem é linchado em Luiziana

Um homem acusado de levar uma menina de 4 anos para o meio de um mato com a intenção de estuprá-la, em Luiziana, foi linchado no meio da rua por populares. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta terça-feira.

Conforme as informações apuradas pela Polícia Militar, o homem teria dito para a criança acompanhá-lo até o mato para beber coca-cola, mas ao chegar ao local, teria mandado ela tirar o vestido e se deitar.

No entanto, um vizinho, segundo a PM, teria percebido a ação e chamado a mãe da criança. A mulher chegou rápido e começou a agredir o suspeito. Outras pessoas também chegaram e começaram a linchar o abusador.

A Policia Militar foi acionada e fez a prisão do suspeito. Com várias lesões pelo corpo, ele foi encaminhado ao hospital. Ainda segundo a PM, ele portava uma faca.