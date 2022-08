PM prende dois homens, por tráfico e embriaguez ao volante

Em patrulhamento na noite dessa quarta-feira, 24, pelo jardim Isabel, equipe da Polícia Militar abordou o motorista de um veículo Peugeot, em visível estado de embriaguez. Durante o atendimento da mesma ocorrência, outro jovem acabou detido por tráfico de drogas.

Os policiais iniciaram perseguição ao veículo, ao perceberem que o motorista dirigia em situação de risco, inclusive quase bateu em outros automóveis ao acessar uma das ruas do bairro.

Logo em seguida, quando os policiais se aproximaram para fazer abordagem, observaram que um rapaz se aproximou do carro, mas se afastou novamente ao perceber que o automóvel seria abordado. A equipe viu ele dispensar um papelote em um terreno baldio e em buscas no local apreendeu uma carteira de cigarros com nove porções de cocaína.

O motorista, em visível estado de embriaguez se negou a realizar o teste do bafômetro, mas foi encaminhado para a delegacia. Dentro do carro havia um copo de cerveja. A droga e os dois homens foram entregues na delegacia e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante.