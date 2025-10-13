PM prende dois homens e recupera bebidas e cartão furtado em CM

A Polícia Militar deteve na tarde deste domingo, 12, dois homens, de 21 e 30 anos, suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido em Campo Mourão. A ação ocorreu após a equipe receber informações sobre o crime e as características dos autores.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos um óculos de sol, cinco garrafas de pinga, dois litros de vodca, oito unidades de cerveja e um cartão de crédito. Ao verificar a origem do cartão, foi constatado que o mesmo pertencia a um homem de 24 anos. O rapaz disse que havia perdido o cartão ontem.

As imagens de segurança do estabelecimento mostraram que um dos suspeitos furtou um óculos de sol enquanto realizava o pagamento com o cartão de crédito extraviado. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.