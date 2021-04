PM prende dois homens com drogas e arma em estabelecimento comercial

Dois homens, de 29 e 34 anos foram presos por policiais militares, por volta das 20h dessa quarta-feira, em um estabelecimento comercial localizado na avenida Guilherme de Paula Xavier, na região central de Campo Mourão.

No local, os militares localizaram 400 gramas de maconha e um revólver calibre 357, municiado com sete cartuchos intactos. A arma possui registro, porém não poderia estar naquele local, haja vista que o endereço que consta no documento é outro.

Diante dos fatos os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.