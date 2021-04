Atleta mourãoense pré-convocada para a Seleção de Atletismo

A atleta mourãoense Flávia Maria está pré-convocada para a Seleção Brasileira que vai disputar o Campeonato Sulamericano Adulto de Atletismo. Ela fez a melhor marca no 1º Torneio Paulista, disputado em Bragança Paulista na prova de 800 metros com o tempo de 2.06.08. No mesmo torneio a atleta Helen Spadari chegou em 1° na prova de 3.000 com obstáculos.

A equipe Campo Mourão-Unimed/Fecam/Assercam conseguiu 5 medalhas (2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze). Os resultados foram: Jessica Ladeira (2° na prova de 5000m rasos e 3° lugar no 10000 metross rasos); Anderson Rezende (6° lugar nos 1.500 metros rasos);

Brenda Souza (12° na prova de 100 metros com barreiras e 5° no lançamento do dardo); Laiane Gabriele Almeida (11° na prova de 100 com barreiras e 9° nos 400 com barreiras); Dhenifer Fernandes )6° na prova de 1.500 metros rasos) e Kauane Miranda (11° lugar na prova de 400 rasos e 12° nos 400 com barreiras); Mikael Antônio (2° lugar nos 400 com barreiras); Tailo Gabriel (7° no lançamento do dardo).

A equipe mourãoense continua em Bragança Paulista para participar do torneio nesta sexta e sábado (24 e 25), que definirá a seleção brasileira adulta. “Podemos ter de um a cinco atletas na seleção”, afirma o técnico Paulo Cesar da Costa. O Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo será realizado de 14 a 16 de maio, em Buenos Aires (Argentina).

Patrocinam a equipe de atletismo de Campo Mourão a Lei de Incentivo ao Esporte, Unimed , Assercam , Expresso Nordeste, médico Artur Andrade, Unopar, Depósito Marinho, Ligue, Nota Paraná, Clinicsport, Tawwab Esfiras.