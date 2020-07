PM, Polícia Civil e MP deflagram operação contra o tráfico de drogas

Uma grande operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), Policia Civil (PC) e Ministério Público do Paraná (MPPR), na manhã desta quinta-feira (2). Os mandados de busca e apreensão e de prisão estão sendo cumpridos em Campo Mourão, Mamborê, Janiópolis, Ubiratã, Juranda, Goioerê, Boa Esperança e Ivaté.

Denominada “Juranda”, a operação visa desmantelar um grupo criminoso responsável por uma grande movimentação de entorpecentes na região. Além disso, integrantes do grupo também são suspeitos de envolvimento em outros crimes.

Desde as primeiras horas desta manhã, mais de 170 policiais militares e civis distribuídos em mais de 35 viaturas estão nas ruas para cumprir 51 mandados de busca e apreensão e outros 25, de prisão.

Até o momento os policiais prenderam quatro pessoas em Janiópolis e oito em Juranda. Armas e drogas também já foram apreendidas durante a operação, que ainda está em andamento.

Os alvos da operação estavam sendo investigados havia pelo menos 6 meses. Durante esse período foi possível mapear as movimentações do grupo e identificar o núcleo da quadrilha. As investigações foram conduzidas pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Ubiratã, em parceria com o 11° Batalhão de Polícia Militar e Delegacia de Policia Civil de Ubiratã.

A operação deflagrada nesta manhã é uma das maiores já realizadas contra o tráfico de drogas na região. Em agosto de 2019 uma operação realizada em Ubiratã resultou na prisão de 27 pessoas suspeitas de integrar quadrilhas de tráfico entorpecentes no município e também em cidades vizinhas.

As pessoas detidas e materiais ilícitos apreendidos durante as diligências estão sendo encaminhados para as delegacias da Polícia Civil de Ubiratã e Campo Mourão. O balanço final será divulgado logo mais.

Informações: Comunicação Social 11° BPM/Campo Mourão