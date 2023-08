PM localiza e prende jovem flagrado furtando bicicleta

Foi preso na manhã de ontem, na região do Lar Paraná, um rapaz que no dia anterior havia furtado uma bicicleta na área central de Campo Mourão. Imagens de câmeras de monitoramento ajudaram na identificação do suspeito.

Por ser conhecido no meio policial e ter saído recentemente da cadeia, as equipes da PM foram até seu endereço e fizeram a abordagem. Questionado sobre a bicicleta furtada, aro 29 de cor verde, ele disse que já havia trocado por drogas em uma boca de fumo, pelo valor de R$ 100,00.

Ele recebeu voz de prisão, mas na hora de ser conduzido até a viatura acabou fugindo da equipe, desobedecendo ordem de parada. Os policiais correram atrás dele e o capturaram, porém, o rapaz ofereceu resistência, atacando a equipe com socos e chutes.

Após muito esforço ele foi algemado e conduzido até a delegacia. Um casal morador vizinho disse aos policiais que o detido tem rondado as casas da rua e que costuma até a atirar pedras nas residências para verificar se tem moradores no local, a fim de cometer furtos.