Homem é preso em flagrante por furto em escola de CM

Um homem foi preso por volta das 23h de ontem, enquanto furtava uma escola municipal no conjunto Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão. Ao ser questionado, ele relatou que os objetos furtados foram trocados na redondeza por uma porção de crack, mas não informou o local exato.

A diretora da escola esteve presente no local. Na mochila que estava em posse do autor foi localizado um alicate modelo universal, uma chave Philips, uma lanterna, um pedaço de fio, uma pedra de crack e um cachimbo.

Juntamente com a diretora e o responsável pela empresa de monitoramento, a equipe realizou vistorias pelo interior da escola, sendo constatado o dano no painel de energia, de onde foram subtraídos diversos fios e disjuntores.

Ainda conforme imagens cedidas pela empresa de monitoramento, foi possível constatar tentativa de violação da porta da cozinha. Além disso, ele furtou fios do poste de energia do estabelecimento, os quais foram recuperados no local. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil com os materiais apreendidos.