Educação recebe equipamentos adquiridos por projeto do Rotary

A Secretaria Municipal de Educação recebeu na manhã de quarta-feira (25) equipamentos adquiridos com recursos doados pelo Rotary Campo Mourão Verdes Campos para serem utilizados nas salas de altas habilidades e educação especial. A doação faz parte de um projeto do Rotary no valor total de R$ 183 mil, que além equipamentos inclui formação de professores, já iniciada no mês de agosto.

A entrega foi realizada no Imape, com a presença da secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, equipe da secretaria que trabalha com altas habilidades e membros do Rotary, como o futuro governador do distrito Eloi Bonkoski. Atualmente 17 escolas municipais oferecem recursos multifuncionais e a Escola Gurilândia conta com sala para altas habilidades.

“Das várias ações que planejamos conseguimos com a ajuda de empresas cidadãs ter esse projeto global aprovado pela Fundação Rotária em tempo recorde. É uma grande satisfação para o clube pode colaborar com a educação da nossa cidade”, destacou o professor Lindomar Teles, ex-presidente do Rotary Verdes Campos.

A secretária Tânia agradeceu a parceria com o Rotary e destacou a importância dos equipamentos para ajudar no trabalho com alunos de altas habilidades, bem como a formação de professores. “É mais um recurso para avançarmos nessa área e ficamos felizes, ainda mais porque foram os próprios professores que escolheram os equipamentos”, completou a secretária