PM já recuperou ambulâncias roubadas durante a madrugada

As quatro ambulâncias roubadas durante a madrugada de hoje do pátio da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, já foram localizadas e recuperadas pela Policia Militar.

Todas haviam sido abandonadas pelos criminosos na região de Umuarama. Duas estavam em meio a uma vegetação, outra parada fora da pista, enquanto a outra, acabou ficando atolada em um terreno com algumas valas.

A Prefeitura divulgou uma nota informando que repudia a ação dos criminosos. De acordo com comunicado, os ladrões armados renderam o vigia da Secretaria, que foi covardemente agredido.

“Foram levadas três ambulâncias da marca Ford, uma da marca Mercedes Benz e uma camionete S10, utilizada, inclusive para ações de combate a dengue. Todas as medidas necessárias foram imediatamente adotadas pela administração municipal e com grande empenho das polícias Civil e Militar, as quatro ambulâncias já foram recuperadas na manhã desta quinta-feira”, informou a nota.

O trabalho policial prossegue na busca de identificar e prender os criminosos, bem como recuperar a caminhonete.