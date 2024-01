Foragido da Justiça, integrante do PCC é preso em Pitanga

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira, 17, um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estava foragido da Justiça. Ele foi localizado na cidade de Pitanga.

A prisão ocorreu após troca de informações entre policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão com a 3ª Cia de Pitanga. O rapaz, de 24 anos, suspeito de integrar a facção criminosa do PCC, estaria circulando entre os municípios de Pitanga e Iretama.

De acordo com as informações da polícia, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.