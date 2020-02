PM fez prisão também em Iretama por porte ilegal de arma

A equipe da Patrulha Rural do 11º Batalhão da Polícia Militar prendeu na noite dessa segunda-feira, um homem de 43 anos em Iretama, por porte ilegal de arma de fogo. Durante abordagem ao veículo que ele conduzia, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 municiada com 13 cartuchos.

A ocorrência foi registrada em uma estrada rural, nas proximidades do Assentamento Muquilão. Devido às ocorrências envolvendo furto de animais na região, os policiais têm intensificado as ações com abordagens a caminhões que transportam gado, principalmente.

Nesta situação o homem transportava 11 cabeças de gado em uma caminhonete. Após a checagem da procedência do gado, foi constatado que não havia sido emitida nenhuma documentação referente à compra do gado e nem a Guia de Transporte de Animais (GTA).

Durante a vistoria os policiais encontraram o armamento escondido dentro da forração, no teto da caminhonete. Embora o proprietário tenha apresentado o registrado da arma, ele não permite o porte.

Diante da situação ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Iretama onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Os animais foram levados para a propriedade de origem, sendo confirmada a venda o vendedor orientado quando a emissão dos documentos necessários.