Campo Mourão + Ativa retoma suas atividades para 2020

O Programa Campo Mourão + Ativa, promovido pelo Município, por meio da Fundação de Esportes (Fecam) – Equipe de Qualidade de Vida, está de volta com as atividades práticas de ginástica e condicionamento. O reinício foi na segunda-feira, 3. No mês de janeiro a equipe organizou as turmas com as rematrículas, e agora o programa está novamente em ação, atendendo ao público mourãoense, em diversos bairros da cidade.

As atividades são gratuitas e tem como intuito o combate do sedentarismo, ofertando atividade física de qualidade aos participantes. Além disso, o programa realiza inúmeras ações e eventos voltados a promoção da qualidade de vida, como palestras, workshops, mostra de talentos e gincanas. Para maiores informações sobre vagas, os interessados podem entrar em contato com a Fundação de Esportes (Fecam), pelo fone (44) 3523-1561 (Responsável – Layla Mariana)

Segue abaixo os horários e locais das atividades:

Academia da Terceira Idade do Corpo de Bombeiros

Terça-Feira – manhã (7h30 às 10h30) e tarde (13h30 às 16 horas)

Quinta-Feira – manhã (7h30 às 10h30) e tarde (13h30 às 16 horas)

Projeto Terceira Idade em Ação + Ativa

Clube Recreativo 10 de Outubro (Centro) – Quarta e Sexta-Feira (8 horas à 8h45)

Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida (Vila Urupês) – Quarta e Sexta-Feira (9h15 às 10 horas)

Paróquia Sagrada Família (Cohapar) – Terça e Quinta-Feira (9h15 às 10 horas)

Paróquia Santa Cruz (Jardim Santa Cruz) – Segunda e Quarta-Feira (8 horas às 8h45)

Paróquia Santa Rita de Cássia (Jardim Alvorada) – Segunda e Quarta-Feira (9h15 às 10 horas)

Centro de Convivência do Idoso/Centro Social Urbano (Jardim Flórida) – Segunda e Quarta-Feira (9h15 às 10 horas)

Paróquia Nossa Senhora do Caravággio (Lar Paraná) – Terça e Quinta-Feira (8 horas às 8h45)

Super Muffato (Centro) – Segunda e Quarta-Feira (8 horas às 8h45)

Casa da Cultura (Centro) – Terça e Quinta-Feira (9h15 às 10 horas)

Projeto de Condicionamento Físico

Quadra da Piscina (Turma Mista) – Juntamente com o Grupo Específico (Projeto Servidor + Ativo) – Centro (Quarta-Feira – das 18h15 às 19 horas)

Projeto Mulher + Ativa

Escola Municipal Monteiro Lobato (Lar Paraná) – Segunda e Quarta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Paulo VI (Jardim Pio XII) – Segunda e Quarta-Feira (20h15 às 21h15)

Escola Municipal Parigot de Souza (atendimento na Associação do Expresso Nordeste – por conta da reforma da escola) – Jardim Maia – Segunda e Quarta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Manoel Bandeira (Jardim Alvorada) – Segunda e Quarta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Bento Mossurunga (atendimento no Supermercado Condor, por conta da reforma da escola) – Jardim Copacabana – Segunda e Quarta-Feira (19 às 20 horas

Centro da Juventude Itachir Tagliari (Jardim Aeroporto) – Segunda e Quarta-Feira (Turma 1 – 19 às 20 horas e Turma 2 – 20 às 21 horas)

Escola Municipal Eroni Maciel Ribas (Jardim Pio XII/Cohapar) – Terça e Quinta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Urupês (Vila Urupês) – Terça e Quinta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Cidade Nova (Jardim Cidade Nova) – Terça e Quinta-Feira (19h30 às 20h30)

Escola Municipal Domingos José de Souza (Jardim Tropical I) – Terça e Quinta-Feira (19 às 20 horas)

Escola Municipal Ethanil Bento de Assis/Colégio Estadual Novo Horizonte (Jardim Santa Cruz) – Terça e Quinta-Feira (19h15 às 19h15)