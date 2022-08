PM estoura “boca de fumo”, prende quatro e recupera vários objetos

Após receber informações anônimas de que uma residência na rua Santa Cruz, próximo à Perimetral Tancredo Neves era ocupada por usuários e traficantes de drogas e que escondia objetos furtados de uma casa no fim de semana, a Polícia Militar foi ao local, onde prendeu quatro pessoas e apreendeu diversos objetos.

A vítima do furto ocorrido no fim de semana acompanhou a busca feita pela polícia e reconheceu seus objetos. No entanto, os policiais localizaram diversos outros produtos de furto, como bicicletas, uma moto, botijões de gás, escadas, entre outros objetos. Tudo foi encaminhado para a delegacia para que as vítimas façam reconhecimento.

Quando a equipe policial chegou algumas pessoas fugiram, mas dois homens e duas mulheres acabaram detidos. A Polícia Civil também acompanhou as buscas na boca de fumo.

Fotos: Rafael Bass