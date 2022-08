Adita comemora o Dia Nacional do Campo Limpo

A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita), realizou nesta quarta-feira (17), um evento em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo. O prefeito Tauillo Tezelli e o presidente da Câmara de Vereadores, Jadir Pepita, participaram da cerimônia, realizada na unidade de recebimento da Adita, na área rural de Campo Mourão.

O evento incluiu plantio de mudas de ipês e uma visita técnica de alunos do Colégio Agrícola e representantes do Instituto Água e Terra (IAT). “É um ato importante para demonstrar o resultado da sustentabilidade, através desse trabalho que a Adita desenvolve há mais de 20 anos. Hoje recolhemos 25 por cento das embalagens de defensivos agrícolas do Paraná”, explica o diretor executivo da Adita, Waldir Baccarin.

O Sistema Campo Limpo (SCL) é o programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas, que tem como base o princípio das responsabilidades compartilhadas entre todos os elos da cadeia produtiva (agricultores, fabricantes e canais de distribuição), com apoio do poder público. São mais de 260 associações de revendas e cooperativas.