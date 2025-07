PM encontra arma e munições após denúncia em Campina da Lagoa

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e munições na tarde desta quarta-feira (30), em uma residência localizada em Campina da Lagoa. A ação ocorreu após uma denúncia feita pela moradora, durante o atendimento a um paciente com deficiência cognitiva no local.

A equipe policial havia sido acionada para prestar apoio a uma enfermeira responsável pela administração de medicação ao paciente. O procedimento foi realizado sem resistência. Ao final do atendimento, a mãe do paciente solicitou conversar em particular com os policiais e informou que seu ex-companheiro, preso recentemente pelos crimes de ameaça, violência doméstica, disparo e porte ilegal de arma de fogo, poderia ter deixado armamento escondido na propriedade.

De acordo com a denunciante, o homem costumava frequentar uma cabana nos fundos do quintal e impedia o acesso de familiares ao local. Com a autorização da moradora, os policiais realizaram buscas e localizaram dez munições de calibre .32 e uma arma de fogo, possivelmente calibre .22, escondidas em diferentes pontos da cabana.

A mulher também mencionou a possível existência de uma espingarda, mas nenhum outro armamento foi encontrado, mesmo após buscas detalhadas com apoio de outra equipe policial. Por precaução, os policiais também realizaram buscas no interior da residência, mas nada de ilícito foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o calibre das munições apreendidas corresponde ao da arma que havia sido encontrada com o ex-companheiro no momento de sua prisão. A moradora foi orientada a acionar as autoridades caso localize a possível espingarda mencionada.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para os procedimentos legais.