PM é acionada para conter rapaz agressivo e encontra mudas de maconha

A Polícia Militar encaminhou para a delegacia, um rapaz que mantinha três pés de maconha plantados em vasos em sua residência, no jardim Batel, em Campo Mourão.

Foi por volta das 23h de ontem, após a PM ser acionada pela mãe dele. A mulher informou que o filho havia chegado em casa bastante agressivo e embriagado.

Ao ser questionado sobre seu estado de embriaguez, ele teria começado a proferir xingamentos contra ela. Quando a PM chegou ao local, o rapaz ainda aparentava estar sob efeito de drogas. Ele confessou ser usuário de maconha.

Em uma busca no quarto dele os policiais encontraram dois vasos com três mudas de maconha, as quais, segundo ele, seriam para consumo próprio. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.