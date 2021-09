Maturidade profissional foi tema de formação continuada na Educação

“Maturidade Profissional: É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança “, foi o tema da formação continuada que profissionais da área da Psicologia trabalharam com educadores do município. Participaram profissionais que atuam como apoio nas escolas e CMEIs.

“É extremamente importante para os servidores, principalmente na área da Educação, atualizar seus conhecimentos para que possam desempenhar melhor suas competências e habilidades dentro do espaço escolar”, ressalta a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

O palestrante Eliseu Felipe Hoffmann destacou a importância do grupo de apoio dentro das instituições de ensino no desempenho de suas funções, seja na limpeza até o preparo dos alimentos. “A educação não acontece apenas dentro da sala de aula, mas a partir do momento que as crianças entram na escola, seja pelo porteiro que os corrigem nas filas, seja quando vão usar os sanitários, ou naquela hora tão aguardada, onde as tias fazem seus lanches com carinho”, observa.