PM de CM prende dupla que assaltou Correios em Tuneiras do Oeste

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar, em Campo Mourão, suspeitos de terem assaltado a agência dos Correios da cidade de Tuneiras do Oeste, na manhã desta segunda-feira. A motocicleta que eles usavam havia sido tomada de assalto em Campo Mourão por volta das 2h desta madrugada.

Logo após a informação do assalto aos Correios em Tuneiras do Oeste, uma equipe da PM de Campo Mourão iniciou diligências, seguindo pela rodovia PR 558, sentido a Araruna. Durante o trajeto os policiais entraram em uma estrada vicinal que dá acesso à Estrada Boiadeira.

Foi durante esse percurso, que a viatura encontrou-se com os dois suspeitos. Durante a abordagem, foi localizado com eles, um revólver e dinheiro. Pela placa, os policiais identificaram que a mesma havia sido tomada de assalto nas últimas horas, no jardim Santa Cruz.

A moto pertence a um entregador de delivery. Ele foi chamado durante a madrugada para fazer uma entrega de lanche no bairro, mas quando chegou ao local os criminosos anunciaram o assalto.

Os dois foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão, juntamente com a moto e a arma apreendida. Segundo a PM, um deles mora em Campo Mourão é o outro em Maringá.