Hemonúcleo está abaixo no “nível crítico” e precisa de doações urgentes

Desde o final do ano passado, com as festividades de fim de ano e período de férias, o Hemonúcleo de Campo Mourão vem enfrentando momentos delicados, com extrema dificuldade para manter o estoque de sangue. Neste fim de semana, com o aumento da demanda nos hospitais, o estoque entrou no nível “abaixo do crítico”.

A informação divulgada pela diretoria do banco de sangue é de “estoque zero do Hemocomponente C. Plaquetas”. Nos últimos dias a queda nas coletas de sangue teve uma redução de 50%.

A coleta de plaquetas é realizada pelo sangue obtido nas doações convencionais. As plaquetas são importantes porque beneficiam os pacientes submetidos a transplante de medula óssea, cirurgias cardíacas, vítimas de trauma, em tratamento de leucemias e outros cânceres.

Pacientes com câncer ou que perderam muito sangue em acidentes, por exemplo, sofrem uma redução drástica no nível de plaquetas sanguíneo. Nesse caso, a transfusão de plaquetas pode ser fundamental no processo de recuperação.

Durante essa semana, o Hemonúcleo continua atendendo apenas no período da tarde. Na próxima semana retoma o expediente normal. Devido a pandemia, as doações de sangue devem ser feitas por agendamento.

Se quiser agendar sua doação de sangue, você pode fazer pelo link: http://www.saude.pr.gov.br/doacao