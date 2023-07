PM apreende veículo com produtos contrabandeados avaliados em R$ 30 mil

Em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar de Campo Mourão apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 3, um veiculo I/Peugeot 307, carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

A apreensão ocorreu no novo contorno de Peabiru, por volta das 4h. O apoio na ocorrência foi solicitado pela PRF de Cascavel após suspeitar do veículo que seguia sentido a Campo Mourão.

Uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar foi até o trevo da rodovia BR-369, que dá acesso à BR-158 (anel viário), em Campo Mourão e avistou o veiculo.

Ao constatar a presença policial o motorista acelerou e seguiu sentido à Maringá. Houve acompanhamento por alguns quilômetros, até que o veículo foi abordado no contorno de Peabiru.

Durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado em posse do condutor de iniciais E. O. Q. Já no veiculo foram apreendidos uma caixa contendo 100 relógios da marca Aqua, havendo mais nove caixas semelhantes a essas lacradas; um fardo com 37 jaquetas, havendo mais 3 fardos semelhantes lacrados, e uma quantidade de produtos de maquiagem em caixas brancas, totalizando 52 caixas.

O motorista disse que a carga teria o valor aproximado de R$ 30 mil. O veículo com a mercadoria e o motorista foram encaminhados para a Policia Federal de Maringá.