Peabiru escolhe Poema no Prato para festa do Carneiro ao Vinho

A estudante Maria Alice Ferreira Dietrich foi a vencedora do Projeto Poema no Prato 2023. O poema estampará os 3 mil pratos da Festa do Carneiro ao Molho de Vinho, no terceiro domingo de agosto (dia 20 de agosto) em Peabiru.

Maria Alice é aluna do 5* ano da Escola Municipal São José. A escola conquista o quinto título consecutivo: 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023 (2020 e 2021, devido a pandemia não houve o certame).

Foram diversas oficinas de poesia, história local e sobre os Caminhos de Peabiru pela Diretora de Cultura Adriana Gatti Lira, com o apoio da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Cleosir Vencelau Fermino e equipe, bem como o prefeito Julio Cezar Frare, Bel Frare e equipe.

Cerca de 200 crianças dos quintos anos das cinco escolas municipais participaram do evento, redigindo um poema o qual passou por uma comissão julgadora. Confira o poema vencedor:

“CARNEIRO AO VINHO, NOSSA TRADIÇÃO”

Em 1952 nasceu Peabiru.

História contada em um brasão.

Aqui temos o Carneiro ao Molho de Vinho

Que já é uma tradição.