PM apreende veículo com mais de 650 kg de drogas em Campina da Lagoa

A Polícia Militar do destacamento de Campina da Lagoa apreendeu um veículo Corola carregado com 679 quilos drogas na tarde desta terça-feira, 26. A apreensão aconteceu no trecho que liga a sede do município ao distrito de Herveira.

O automóvel estava abarrotado com tabletes de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil onde o entorpecente será pesado.

Com informações e fotos: Polícia Militar