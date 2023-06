PM apreende três motocicletas em bairro próximo à Santa Casa

Após denúncias informando que alguns motociclistas estariam causando perturbação do sossego em um bairro próximo ao hospital Santa Casa, causando incômodo a moradores e também a pacientes e funcionários da Santa Casa, a Polícia Militar iniciou diligências e apreendeu três motocicletas.

De acordo com a PM, quem mais reclama são moradores do jardim Ipanema e outros bairros próximos à Santa Casa. Por ser uma área isolada, muitas pessoas fazem arruaças e uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas e até disparos de arma de fogo no local.

Na madrugada desse domingo os policiais abordaram alguns usuários de drogas e apreenderam três motos que foram levadas para o pátio da 8ª Ciretran por pendências administrativas.