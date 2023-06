Mulher fica presa às ferragens após acidente na área central de CM

Uma colisão entre dois automóveis na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a rua Santa Cruz, deixou uma mulher ferida na noite desse sábado. O acidente envolveu um Toyota Corolla e um GM/Cruze.

Segundo as informações apuradas no local, o Corolla trafegava pela Santa Cruz, sentido ao centro da cidade e não parou no cruzamento, provocando a batida com o Cruze, que seguia pela avenida José Custódio de Oliveira.

Com o impacto, a passageira do Corolla ficou presa às ferragens e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros que precisou usar o desencarcerador para retirá-la do veículo. O motorista não ser feriu.

Já o Corolla era ocupado por cinco pessoas, mas todas saíram ilesas. Os veículos tiveram danos de grande monta.