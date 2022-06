PM apreende três armas e cumpre mandado de prisão durante abordagens em CM e região

Visando proporcionar mais segurança à população das cidades da área de circunscrição do 11º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Campo Mourão, os policiais têm intensificado as abordagens e a realização de bloqueios policiais em todas as 20 cidades atendidas pela unidade.

E o resultado tem sido muito positivo. Na noite desse domingo (12), quatro pessoas foram presas e três armas de fogo retiradas de circulação durante as ações da PM.

Em Campo Mourão, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 e 52 munições durante abordagem a um condutor de 36 anos, que realizou uma manobra perigosa com o veículo quando uma viatura realizava patrulhamento pelo Jardim Araucária.

Um foragido da Justiça, condenado pelo crime de homicídio, também foi preso durante uma abordagem realizada pela equipe da Rocam, no Lar Paraná.

Já em Peabiru, um homem de 30 anos também foi preso com uma pistola calibre 380, municiada com 15 cartuchos intactos. A abordagem foi realizada após ele se evadir de uma blitz que estava sendo realizada na área central da cidade.

Ainda na noite de domingo, na cidade de Luiziana, os militares prenderam um homem de 42 anos, e apreenderam um revólver calibre 38 municiado. Ele foi localizado após ameaçar e efetuar um disparo contra algumas pessoas durante um evento realizado na cidade.

Com base nas informações repassadas pelas vítimas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizá-lo com a arma, que estava em sua cintura. Todas as ocorrências foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

Para o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, o objetivo de determinar a realização de bloqueios policiais em todos os 20 municípios da região de Campo Mourão é o de aumentar a sensação de segurança da população.

“Com blitzes sendo realizadas em todas as cidades da nossa área, e em diversos horários, projetamos reduzir os riscos e aumentar a sensação de segurança de todos. Por isso, é fundamental que a população colabore com os policiais quando passarem por situações como estas”, ressaltou Giraldes.

Com essas ações, o número de ocorrências registradas pelo Batalhão vem baixando consideravelmente, o que aumenta a prevenção policial nos municípios.

“São armas, drogas, veículos com alerta de furto e roubo, e pessoas em dívida com a Justiça, que vem sendo tiradas de circulação, diminuindo os índices de ocorrências e dando uma resposta ainda mais positiva às demandas repassadas pela comunidade”, explicou Giraldes.

Fonte: Assessoria de Comunicação 11º BPM